Minibüs dereye uçtu; yaralılar var!

Kilis'in Polateli ilçesinde dereye uçan minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Taşlıalan Mahallesi'nde meydana geldi. Osman İ.'nin kullandığı minibüsün sürücüsü, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücünün hakimiyetinden çıkan minibüs, dereye uçtu. Kazada sürücünün aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

DHA