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  4. 23 Kasım 2018 07:33

Misafirhanede garson dehşeti: 2 ölü

Sivas'ta, karayolları misafirhanesinde çalışan garson, 2 mesai arkadaşını tüfekle öldürüp kaçtı.

Misafirhanede garson dehşeti: 2 ölü
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Sivas'ta, karayolları misafirhanesinin lokanta bölümünde garson olarak çalışan A.K., tartıştığı 2 mesai arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kaçtı. 

Olay, saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan garson A.K., iddiaya göre aşçı Özal Kızak ve fırın ustası Mustafa Tutuş ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından A.K., giyinme kabininde bulunan av tüfeği ile dehşet saçtı. A.K.'nın silahından çıkan kurşunlarla başından vurulan Kızak ve Tutuş yere yığıldı. A.K., olay yerinden kaçarken silah sesi üzerine mutfak bölümüne gelen diğer çalışanlar Kızak ve Tutuş'u yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi misafirhaneye geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde  Kızak ve Tutuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli A.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. 

TARTIŞTIKTAN SONRA EVDEN SİLAH ALIP GELİP ÖLDÜRMÜŞ
Bir süre önce geçirdiği trafik kazası neticesinde psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen şüpheli A.K.'nın işyerinde yaşadığı tartışmanın ardından evine gittiği ve yanında pompalı tüfekle geri döndüğü öğrenildi. A.K.'nın önce evli ve 2 çocuk sahibi fırıncı Mustafa Tutuş'u başına ateş ederek öldürdü. Ardından, tartışma yaşadığı aşçı Özel Kızak'ı önce elinden yaraladıktan sonra başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

ÖLDÜRDÜĞÜ AŞÇININ OTOMOBİLİYLE KAÇTI
Şüpheli A.K.'nın olayın ardından öldürdüğü bekar olan arkadaşı Özel Kızak'ın otomobilini alarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yaşamını yitiren Mustafa Tutuş ve Özal Kızak'ın cenazeleri, içeriye alınan tabutlara konularak cenaze aracı ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınlarının ise tesis içerisine girişine izin verilmedi. Olay sonrası kaçan şüpheli A.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA

cinayet , misafirhane , garson , sivas
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