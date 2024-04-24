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MİT'ten İzmir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı var

MİT'ten İzmir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı var
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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler 11 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 yasak yayına el konuldu.

2 şüphelinin yakalaması çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

 

Etiketler mit gözaltı deaş IŞİD terör terörist
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