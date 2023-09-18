Motosiklet üzerinde feci ölüm: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
Niğde'de minibüsün çarptığı motosikletteki 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.
Derinkuyu-Kayırlı yolunda Y.Ü. (41) idaresindeki 68 KE 985 plakalı minibüs, plakası bulunmayan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, motosiklette bulunan çocuklardan Y.Ö. (14) hayatını kaybetti, ağır yaralanan N.E.Y. (15), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüsün sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.
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