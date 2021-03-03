Motosikletiyle geçerken gördü, hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarpan 85 yaşındaki Göner Sarklı yaralanırken, işe gitmek isterken aynı yolu kullanan oğlu ise babasının yaralandığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Göner Sarklı'ya, Maşallah Ö. (45) idaresindeki 26 E7196 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanıp, yere düşen yaşlı adama, bölgede bulunan polis ekipleri ve sürücüler yardım etti. Bu sırada işe gitmek için olay yerinden motosikletiyle geçen Sarklı’nın oğlu, babasının yaralı halde yerde yattığını görünce şok yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Maşallah Ö. gözaltına alındı.