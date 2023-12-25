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Müge Anlı'da aranan adamın cesedi bulundu

Müge Anlı'da aranan adamın cesedi bulundu
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Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu. Kayıp adamın ailesi, Müge Anlı'nın programına başvurmuştu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. 

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan M.H.’ye ait olduğu tespit edildi. 

Başından tabancayla vurulduğu saptanan H.’nin cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. 

Savcının incelemesinin ardından H.’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Ailesinin başvurusu üzerine bir televizyon kanalında da haberler yapılan H.'nun ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Şüpheli bir şekilde kaybolan 3 çocuk babası M.H.'den haber alamayan ailesi, Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurmuştu.

Etiketler müge anlı dere yatağı ceset
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