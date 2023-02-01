Müge Anlı’da kan donduran ses kaydı: ''Kızımı sattılar!''

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e "kızım kaçırıldı" diyerek başvuran bir kadın, kızının kaçırıldığını, satıldığını ve erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorlandığını söylediği bir ses kaydı iddiası stüdyoda şok etkisi yarattı.

ATV ekranlarında yayınlanan programa anne Ayşe, 41 yaşındaki kızı Fatma’yı aramak için başvurdu.

Konya’da yaşayan 5 çocuk annesi ve 2 torun sahibi 41 yaşındaki Fatma, 9 Aralık’ta kayıplara karıştı. Kaybolduktan 1 gün sonraysa annesini arayarak kaçırıldığını söyledi.

Anne Ayşe “Kızım evliydi ama eşi hırsızlıktan cezaevine girdiği için kızım bende kalıyordu. İlk eşinden 2 çocuğu var, ben büyüttüm. İkinci eşinden 3 çocuğu var. Evden temizliğe gitti. Saat 4’te büyük oğluna telefon açtı. Çay koysun annem, ben geliyorum diye. Telefon kapandı, bir daha cevap alamadık sabahın 7’sine kadar. Sabahın 7’sinde açıldı, ‘Ben kaçırıldım’ dedi.” şeklinde konuştu.

"BENİ ZORLA TUTUYORLAR! TUVALETTEN ATIYORUM"

Annenin endişeleri gelen bir ses kaydıyla arttı. Çünkü o kayıtta Fatma, ağlayarak kendisi üzerinden maddi menfaat sağlandığını anlatıyordu.

Anne Ayşe “Bana ses kaydı attı, resim attı. Sesi ağlar gibiydi. Anne ben kaçırıldım diye. Beni zorla tutuyorlar, tuvaletten atıyorum dedi.” ifadelerini kullandı.

SES KAYDINDA TÜYLER ÜRPERTEN SÖZLER

O ses kaydı da ekrana geldi. Ses kaydında “Beni M. kaçırdı. İşkence yapıyorlar, dövüyorlar. Ablamları tehdit ettiriyorlar. Onu yapacağız, bunu yapacağız çoluğuna çocuğuna diye. Bir tane bayan var bir tane adam var. Tehdit ediyorlar ailene onu bunu yapacağız diye. Abla tıkırtı geliyor, içeriye giriyorlar. Kapatıyorum ben” sözleri duyuldu.

"KIZIM KÖTÜ YOLLARA SÜRÜKLENDİ Mİ BİLMİYORUM"

Anne Ayşe ise “Benim kızım kaçırıldı. Y. isminde bir bayan kızımın evinin önüne gelerekten M. kaçırdı diyerek bağırıyor: sıra sende… Yani bize diyor.” ifadelerini kullandı. Ayşe, Y. ve M.’nin mahallede komşuları olduğunu söyledi.

Anne Ayşe, günlerdir haber alamadığı ve akıbetinden endişe ettiği kızının bir an evvel bulunmasını istedi. Anne “Müge Hanım, kızım kötü yollara sürüklendi mi bilmiyorum, endişe içindeyim, çocukları perişan. Kız doğum yapacak. Bulunmasını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

KIZI FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Mynet'te yer alan habere göre stüdyoda Müge Anlı ise “Baktım, kızınızın Tiktok’ta da videoları vardı. Birine mesaj mı gönderiliyor aslında böyle bununla yoksa genel mi?” diye sorunca anne “Kocası cezaevine girdikten sonra böyle dertli dertli atıyordu, şarkı koyup” sözleriyle yanıtladı.

Anlı “Bu M. dediği kişiyi nereden buluyor?” diye de sordu. Anne “M. bizim evin ilerisinde oturuyor. Oturduğu bir şahıs var. Kötü yollarda, pislik yerlerde çalışıyor. Musallat oldu bize. Dışarıda oynuyor, ediyor ayak yalın. Erkekleri alıyor. Bize de kızıyor. Çatıyor devamlı. M. ile Y. Evine giden gelen belirsiz. Y. torunumun hamileyken karnına vurdu, hastanede yattı. Y., kızım kaçırıldıktan 20 gün sonra kapımın önünden bas bas bağırdı, sıra sizde, M. kızınızı satıyor diye” dedi. Anne Ayşe, kızının bir ses kaydıyla bir fotoğraf attığını da söyledi.

Müge Anlı Fatma’nın paylaşımlarına da değinerek “5 çocuklu, 2 torunlu kadının ‘Nazlı yarim bugünlerde çok içiyorsun’ şarkısıyla fotoğraf paylaşmasının da bir anlamı yok ki. Bana mı bir tek garip geliyor bunlar” dedi.

İHBARLA ORTALIK KARIŞTI

Müge Anlı telefonuna gelen bir ihbarı da okudu. Anlı “Sizin için söylüyor, bu kadın ve kızı 2 yıl önce benim oğlum A.’ya dadandı. Fatma’nın kızını oğlum kaçırmış işkence yapmış diye iftira attılar. Benden şikayet dilekçesi için para ve ev istediler. Neyse ki mahkeme inanmadı, oğlum suçsuz bulundu. Yine aynı hikayeyi söylüyor kaçırıldım işkence görüyorum diye. Oğlum hiç ceza almadı, bu yalancılara mahkeme inanmadı” şeklinde ihbarı okudu. Anne Ayşe ise “Ben A.’yı tanımıyorum” yanıtını verdi.