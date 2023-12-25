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Müge Anlı'nın canlı yayınında kan donduran cinayet itirafı

Müge Anlı'nın canlı yayınında kan donduran cinayet itirafı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan bir kişinin itirafı kan dondurdu. Adana'da kaybolan 3 çocuk babasının katil zanlısı canlı yayında cinayeti itiraf etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert adlı programda M.H.'nun ihanet ve para yüzünden ortadan kaybolduğu üzerinde durulurken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Şüpheli bir şekilde kaybolan 3 çocuk babası M.H.'ndan haber alamayan ailesi, Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurdu. Aile, 150 bin TL ile kaybolan oğullarının akıbetini öğrenmek istedi. Genç adamın eski eşi B.G. şüphelerin odağındaydı. Bengül'ün eşinin kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı iddia edildi. Olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın olay günü borçlarını toplaması dikkat çekti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan bir kişinin itirafı kan dondurdu. Adana'da kaybolan 3 çocuk babasının katil zanlısı canlı yayında cinayeti itiraf etti.

B.G.'in eski eşi M.H.'yu defalarca aldattığı öne sürüldü. İnternetten tanıştığı kişilerle aşk yaşadığı, parası bitince de M.H. ile yeniden barıştığı öne sürüldü.

Cansız bedeni 11 gün sonra bulunmuştu

Adana’nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü aracı terk edilmiş olarak bulunan ve kendisinden 11 gündür haber alınamayan kişi dere kenarında ölü olarak bulundu. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan M.H.’na ait olduğu tespit edildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan bir kişinin itirafı kan dondurdu. Adana'da kaybolan 3 çocuk babasının katil zanlısı canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Başından tabancayla vurulduğu saptanan M.H.’nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından M.H.’nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. M.H.'nun ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Oğlunun acı haberini alan Mehmet M.H.,"Oğlumu paramparça etmişler" diyerek sinir krizi geçirdi. Baba M.H.’nun ise oğlunun ensesinden ateşli silahla vurulduğu iddia etti.

Canlı yayında cinayet itirafı

Cinayetin ortaya çıkması ardından soruşturma sürerken itiraf geldi. İ.D. arkadaşını öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Olay anını anlatan İ.D., eşinin fotoğraflarını gören M.H.'nun ağza alınmayacak sözler söylediğini, bu nedenle dayanamayıp cinayeti gerçekleştirdiğini iddia etti.

Etiketler müge anlı canlı yayın tatlı sert cinayet cinayeti itiraf etti
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