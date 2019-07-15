Muğla’da bir yangın daha: İki dönümlük alan zarar gördü

Fethiye’nin Patlangıç Mahallesi Hıdırlık Mevkindeki ormanlık alanda, dün saat 16.50 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışma başlatan 40 yangın söndürme işçisi ve 10 kişilik belediye personeli, dört helikopter ile havadan, beş arazöz, bir dozer, iki ilk müdahale aracı, iki belediye arazözü ile karadan müdahalede bulundu.

Yapılan çalışmayla kısa sürede yangın söndürüldü. Yangında, yaklaşık iki dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde yine Muğla’nın Milas, Fethiye, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde de yangın çıkmıştı. Eleştiriler üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Göcek’teki yangın devam ederken ‘gece olduğunda yangın söndürme helikopterlerini kullanamıyoruz’ açıklaması yapmış, CHP milletvekili Haluk Pekşen de Türk Hava Kurumu’nun ‘gece uçabildiği’ belirtilen gelişmiş uçaklarının bu yangınlarda neden kullanılmadığını sormuştu.