Muğla'da kayboldan 4 yaşındaki Eylül bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Eylül, 5 saat sonra sağ olarak bulundu.

Olay, Akgedik Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül K.’yi bulamayan aile kızlarını aramaya başladı. Evin etrafında çocuklarını bulamayan aile hemen kayıp ihbarında bulunarak yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ilk olarak jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ormanlık arazinin hakim olduğu bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürürken, olay yerine AFAD, UMKE ve STK’ların arama ekipleri yönlendirildi. Ekipler aramalarını dağlık alanda yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmaların ardından kayıp kız dağlık alanda sağ olarak bulundu. 4 yaşındaki Eylül sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

İHA