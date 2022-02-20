Mustafa Sarıgül bu sefer de ''tüp'' tokatladı
Sosyal medya üzerinden yaptığı her paylaşım olay olan TDP lideri Sarıgül bu sefer de tüp fiyatlarına tepki göstermek için tüp tokatladı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gençlerin dikkatini çekmeyi başardı.
DP lideri en son ise fahiş tüp fiyatlarına itiraz ederek tüp tokatladı.
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