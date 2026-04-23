  4. Nesli tehlike altındaydı, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Nesli tehlike altındaydı, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Nesli tehlike altındaydı, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Aydın Nazilli’de bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir Avrupa porsuğu buldu. Yapılan incelemede, soyu tükenme tehlikesi altındaki hayvanın silahla karnından vurulduğu ortaya çıktı.

Nazilli ilçesinin kırsal Dereağzı Mahallesi ile Kırsal Aşağı Örencik Mahallesi arasındaki yol üzerinde bisikletle gezen bir vatandaş, yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir Avrupa porsuğu ile karşılaştı. Önce bir araç çarptığı sanılan porsuğun yapılan inceleme sonucunda karnından silahla vurulduğu belirlendi.

Soyu tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle korunması gereken hayvanlar statüsünde bulunan Avrupa porsuğunun öldürülmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. 

Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler
Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler
Hobi bahçesi düzenlemesi öncesi yıkımı krizi! Vatandaş ''mahkeme kararı tanınmıyor'' diye isyan etti
Hobi bahçesi düzenlemesi öncesi yıkımı krizi! Vatandaş ''mahkeme kararı tanınmıyor'' diye isyan etti
Ekranların güzel ismi kansere yakalandı: ''Bu yeni bir ben'e giden yolun başlangıcı''
Ekranların güzel ismi kansere yakalandı: ''Bu yeni bir ben'e giden yolun başlangıcı''
''Çocuklarıma kuruş yok'' demişti: İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı
''Çocuklarıma kuruş yok'' demişti: İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı
Külliye'de 23 Nisan törenine damga vuran anlar: Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Külliye'de 23 Nisan törenine damga vuran anlar: Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Türkiye'de Mart ayının en çok satan 10 otomobili belli oldu
Türkiye'de Mart ayının en çok satan 10 otomobili belli oldu
Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti...
Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti...
10 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin kucağından yola savruldu
10 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin kucağından yola savruldu
Kırşehir'de tüyler ürperten olay: Toprağa gömülü ceset bulundu Kırşehir'de tüyler ürperten olay: Toprağa gömülü ceset bulundu Galatasaray'ın TFF restine Fenerbahçe'den olay yanıt Galatasaray'ın TFF restine Fenerbahçe'den olay yanıt Nakliye uçağından bırakılan zırhlı araç hurdaya döndü Nakliye uçağından bırakılan zırhlı araç hurdaya döndü Erdoğan'ın başdanışmanı Gülistan Doku'nun katilini işaret etti Erdoğan'ın başdanışmanı Gülistan Doku'nun katilini işaret etti AK Partili Efkan Ala'dan tartışma yaratan çıkışlar peş peşe geldi! AK Partili Efkan Ala'dan tartışma yaratan çıkışlar peş peşe geldi! Sokak ortasında kız kaçırma cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı Sokak ortasında kız kaçırma cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı Akılalmaz dolandırıcılık taktiği esnafın isyanıyla ifşa oldu: Vallahi de pes, billahi de pes! Akılalmaz dolandırıcılık taktiği esnafın isyanıyla ifşa oldu: Vallahi de pes, billahi de pes! Türkiye'de Mart ayının en çok satan 10 otomobili belli oldu Türkiye'de Mart ayının en çok satan 10 otomobili belli oldu Erdoğan'ı kızdıran ''Özgür Özel'' sorusu: ''Böyle soru sorulur mu?'' Erdoğan'ı kızdıran ''Özgür Özel'' sorusu: ''Böyle soru sorulur mu?'' Külliye'de 23 Nisan törenine damga vuran anlar: Erdoğan gözyaşlarını tutamadı Külliye'de 23 Nisan törenine damga vuran anlar: Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Erken emeklilik de, emekli olup çalışma dönemi de bitiyor Erken emeklilik de, emekli olup çalışma dönemi de bitiyor ''Çocuklarıma kuruş yok'' demişti: İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı ''Çocuklarıma kuruş yok'' demişti: İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı 10 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin kucağından yola savruldu 10 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin kucağından yola savruldu Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti... Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti... Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan üvey annesi İpek Açar'a şok suçlama Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan üvey annesi İpek Açar'a şok suçlama Galatasaray, TFF ile ipleri kopardı: Tüm ilişkilerimiz askıya alındı Galatasaray, TFF ile ipleri kopardı: Tüm ilişkilerimiz askıya alındı 23 Nisan töreninde şaşırtan protesto: CHP'liler arkasını döndü 23 Nisan töreninde şaşırtan protesto: CHP'liler arkasını döndü 19 yaşındaki hamile eşini öldüren cani bir başka kadın katilinin yakın arkadaşı çıktı! 19 yaşındaki hamile eşini öldüren cani bir başka kadın katilinin yakın arkadaşı çıktı! Yeni Akit Yine Şaşırtmadı: 23 Nisan coşkusunda öğretmenin eteğine savaş açtı! Yeni Akit Yine Şaşırtmadı: 23 Nisan coşkusunda öğretmenin eteğine savaş açtı! Anıtkabir'de Erdoğan'sız, Bahçeli'siz 23 Nisan töreni... İşte Anıtkabir'e giden isimler... Anıtkabir'de Erdoğan'sız, Bahçeli'siz 23 Nisan töreni... İşte Anıtkabir'e giden isimler...