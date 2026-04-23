Erdoğan'ı kızdıran ''Özgür Özel'' sorusu: ''Böyle soru sorulur mu?''

TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin ''CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusuna tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Devlet erkanını bir araya getiren davette Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ı kızdıran Özgür Özel sorusu

Resepsiyonun en dikkat çekici anı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu oldu. Erdoğan, siyasette diyalog kanallarının açık olduğunu vurgulayarak şu yanıtı verdi:

"Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim"

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

