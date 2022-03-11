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Nevşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Nevşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Nevşehir- Niğde karayolunda kar yağışı sonrası buzlanan yolda TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Niğde karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi. Beytullah A. yönetimindeki 01 ABM 16 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda aynı yönde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs yol kenarına savruldu. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Cennet A. (58), Kübra A. (27), Cennet Yekta A. (8), Halime Sultan A. (7),  Mehmet Asaf A. (2) ve Zeynep M. (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Kübra A. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan TIR sürücüsünün olay sonrası aracıyla kaçtığı öğrenildi.  (DHA)  

 

Etiketler nevşehir tır kaza
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