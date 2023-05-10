  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. O ülkede 7,6 büyüklüğünde deprem

O ülkede 7,6 büyüklüğünde deprem

O ülkede 7,6 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Niuatoputapu Adası'na bağlı Hihifo bölgesinin 95 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Söz konusu depremden sonra Hihifo'nun 71 kilometre kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Etiketler deprem kongo ülke
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Şenol Babuşcu'dan seçim sonrası dolar tahminini açıkladı
Hilal Altınbilek'in mayolu pozu olay oldu
Hyundai'nin en çok satan modeli Hyundai i20 yenilendi....
Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu Artvin'de ortaya çıktı
Muharrem İnce rahatsızlandı; mitingleri iptal oldu
Mahkemeden KHK ile ihraçta emsal karar
Bakan Nebati'den ''KKM sona erecek'' sinyali
Serdar Ortaç, Fatih Portakal'ı mahkemeye veriyor
Seçim sonrası dolar ne olur? İşte yabancı finans kuruluşlarının dolar/TL tahminleri
Dolar/TL'den yeni zirve!