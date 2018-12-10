Öğrenci evindeki doktor cinayetinin sırrı çözüldü

Elazığ'da öğrenci evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Mustafa Girgin (35), gözyaşları arasında toprağa verildi. Nailbey Mahallesi'nde bir öğrenci evinde öldürülen evli ve 2 çocuk babası genel cerrah Doç. Dr. Girgin cinayetiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan Fatih Şemsettin Aktaş (23) ile pratisyen hekim sevgilisi Çağla Gül Balo (25), doktor Mustafa Girgin'i kaldıkları eve çağırdı. İddiaya göre Girgin'in Çağla Gül Balo ile arasında duygusal ilişki vardı. Bunu öğrenen Fatih Şemsettin Aktaş, telefonla Girgin'i arayarak yüz yüze görüşmek istedi. Evde çıkan tartışma sırasında doktor Girgin, karın ve göğüs bölgesinden bıçaklandı. Doç. Dr. Girgin kanlar içinde kalırken, iki sevgili, 112'yi arayıp ambulans istedikten sonra polise haber verdi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen doktorun cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Fatih Şemsettin Aktaş ve sevgilisi Çağla Gül Balo tutuklandı. Öldürülen Doç. Dr. Girgin'in yakınları, gittiği evin aynı zamanda sahibi olduğunu, kira ödemesi nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını ileri sürdü.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Doç. Dr. Girgin için görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenlendi. Törene Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, öğretim üyeleri, tıp öğrencileri ve Girgin'in yakınları katıldı. Girgin'in eşi Feyza, oğlu Mustafa Can (16), kızı Zeynep Ahsen Girgin (7) tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Girgin'in cenazesi, İzzetpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Harput'ta bulunan aile mezarlığında defnedildi.