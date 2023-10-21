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Okul bahçesi mezarlık çıktı!

Okul bahçesi mezarlık çıktı!
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Kayseri'de bir okul bahçesinde altyapı çalışması sırasında insan kafatası ve kemikleri bulundu.

Kayseri'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi Çinkom İlkokulu’nun bahçesinde dün saat 16.00 sıralarında altyapı çalışması yapan belediye ekipleri, insan kafatası ve kemikleri buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından kemikleri incelenmek üzere götürdü.

Okulun 1966 yılında inşa edildiği, öncesinde ise alanın mezarlık olarak kullanıldığı belirtildi. (DHA)

 

Etiketler okul okul bahçesi insan kemikleri mezar mezarlık
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