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Okula gitmek için evden çıktı, bir daha dönmedi

Okula gitmek için evden çıktı, bir daha dönmedi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir ay önce okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan bir daha haber alınamadı.

Serik ilçesinde yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi Elif Y., 28 Şubat’ta okula gitmek için evden çıktı. Kızını almak için okula giden baba Murat Y. ise kapısında beklediği okulda, arkadaşlarının kızının derslere girmediği cevabını alınca aramaya başladı. Bunun üzerine jandarma ekiplerine kayıp ilanı verdi. Yaklaşık 1 aydır kızına kavuşamayan baba Y., kızının kaçırılmış olabileceğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Ekipler genç kızın bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

Etiketler antalya kayıp genç kız
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