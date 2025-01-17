  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Öldüren kumpir sonrası uzmanlardan hayati bir uyarı geldi

Öldüren kumpir sonrası uzmanlardan hayati bir uyarı geldi

Güncelleme:

İzmir'de kumpir yedikten sonra zehirlenerek hayatını kaybeden kadının yemek yediği iş yerinin ürünlerinde salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından uzman isim salmonella bakterisine karşı kritik bir uyarıda bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde kumpir yedikten sonra zehirlendiği belirlenen ve hayatını kaybeden kadının yemek yediği iş yerinin ürünlerinde salmonella bakterisi bulundu. Fonksiyonel Tıp Ünitesi Hekimi Kerem Korkut, salmonella bakterisinin tehlikesine değinerek, "Bu bakteriye temasta ağır tablolar görülebilir" açıklamasında bulundu.

28 Aralık günü Buca ilçesi Forbes Caddesi'nde bulunan bir kumpircide meydana gelen olayda, işletmeden kumpir yedikten sonra fenalaşan B.Z., annesi S.P. ve 11 yaşındaki oğlu G.Z., aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından evlerine döndü. Olaydan 2 gün sonra anne S.P. evin tuvaletinde ölü bulundu. Aile ise işletmeden şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, S.P.'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, işletme sahibi N.D'nin iş yerinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları belirlendi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulunduğu öğrenildi.

"Bu bakteriye temasta ağır tablolar görülebilir"

Salmonella bakterisi hakkında bilgi veren Fonksiyonel Tıp Ünitesi Hekimi Kerem Korkut, bakterinin ağır tablolara neden olabileceğini söyledi. Korkut, "Salmonella bakterisi genellikle tavuk ve tavuk ürünlerinde çoğalabilen bir bakteri ve genelde ishale yol açar. Zehirlenme tablolarını tetikler. Bu bakteri özellikle bayatlamış tavuk yumurtası ve tavuk etinde sıklıkça görülür. Bunlara dikkat etmek gerekir. Salmonella bakterisi ateşli ishal yapmaya eğilimlidir ve bu belirtileri gösteren hastaların hastaneye gitmesi önemlidir. Bu bakteriden zehirlenme vakaları diğer zehirlenmelerden farklı olur; daha ağır seyreder. Dışarıda tüketilen gıdaların içeriğinde genellikle tavuk eti bulunduğu için özellikle de bağışıklığı zayıflamış kişilerde, yaşlı, özellikle bebek, kanser tedavisi hastalarımızda veya gebe hanımefendilerde bu bakteriye temasta ağır tablolar görülebilir. Bakteriye maruz kalan kişiler sıvı kaybederler. Sıvı kaybetme sonrasında genel kötüleşmeyle birlikte bu durum hayatına mal olabilir" diye konuştu.

Et, tavuk ve yumurta içeren gıdalara dikkat

Vatandaşların yediği et ürünlerine, tavuk, ve yumurta içeren ürünlere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Korkut, "Şeffaf politikalar uygulayan yerlerden alışveriş yapsınlar. Restoranlara gittiklerinde özellikle ürünün yerken kokusuna, tadına dikkat edebilirler. Elinden geldiğince daha önceden güvendiği, bildiği işletmelerden alışveriş yapabilirler. Zehirlenme belirtisi başladığında da burada sıvı kaybı ön planda. Sıvı kaybı olan kişide iştah çok kötü olur. Ateş varsa zehirlenme tablosunda mutlaka hastane başvuru olmalı. Özellikle karın ağrısı olduğunda da teşekküllü bir hastaneye, sağlık kuruluşuna ulaşılmasında fayda var. Çünkü karın ağrısı olduğu durumlarda görüntüleme testleri de ön plana çıkıyor. Böyle durumlarda acil servislerin tercih edilmesi gerekir. Uzmanlar tarafından takip edilip hızlı bir şekilde tedavisinin uygulanması gerekir" sözlerine yer verdi.

Etiketler salmonella kumpir izmir zehirlenme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü, bırakacağım'' ''Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü, bırakacağım'' Yeni konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu: 1+1 ve 2+1 seferberliği başlıyor Yeni konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu: 1+1 ve 2+1 seferberliği başlıyor DEM Parti'nin İmralı heyetinden beklenen Öcalan açıklaması geldi DEM Parti'nin İmralı heyetinden beklenen Öcalan açıklaması geldi Mauro Icardi ile China Suarez çiftinin bebek beklediği iddia edildi Mauro Icardi ile China Suarez çiftinin bebek beklediği iddia edildi İlkokul öğretmeninden öğrencisine 9 yıl süren istismar: Hamile kaldı! İlkokul öğretmeninden öğrencisine 9 yıl süren istismar: Hamile kaldı! iPhone'lara 7 yeni özellik geliyor iPhone'lara 7 yeni özellik geliyor İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır suçlama İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır suçlama Tutuklama kararı sonrasında İmamoğlu’ndan rest! Tutuklama kararı sonrasında İmamoğlu’ndan rest! İspanya'daki Kral Kupası gecesine Arda Güler damgası! İspanya'daki Kral Kupası gecesine Arda Güler damgası! Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü
Canan Karatay ''Sakın tüketmeyin'' diyerek uyardı: Kanser ve Alzheimer yapıyor Canan Karatay ''Sakın tüketmeyin'' diyerek uyardı: Kanser ve Alzheimer yapıyor Sergen Yalçın'dan eli boş dönen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı Sergen Yalçın'dan eli boş dönen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı Ebru teğmenin savunması ortaya çıktı: ''Bizler Atatürk’ün önce sıra sonra silah arkadaşı olduk'' Ebru teğmenin savunması ortaya çıktı: ''Bizler Atatürk’ün önce sıra sonra silah arkadaşı olduk'' Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi 179 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu 179 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu Annesi nişanlanmasına karşı çıkmıştı: Ünlü futbolcudan olay hamle Annesi nişanlanmasına karşı çıkmıştı: Ünlü futbolcudan olay hamle Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti Suriye'de bir yasak daha kalktı; herkes oraya akın etti Suriye'de bir yasak daha kalktı; herkes oraya akın etti Depoları doldurun: Motorinin ardından benzine de zam geliyor Depoları doldurun: Motorinin ardından benzine de zam geliyor Gol makinesi Haaland 9,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı: Bir servet kazanacak! Gol makinesi Haaland 9,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı: Bir servet kazanacak!