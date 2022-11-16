''Olgun bir bayanla eşleştiniz'' dediler, sonu malum!

Son dönemde dolandırıcıların sık sık kullandığı "jigololuk" taktiği yeniden hortladı. Dolandırıcılar "Bodrum'da olgun bir bayanla eşleştiniz bin dolar alacaksınız" diyerek aradığı kişiden bir de üzerine 12 bin TL istedi.

Sosyal medyada birçok vatandaş kendilerinin 'Jigolo sitemize üyesin, iş çıktı' şeklinde arandıklarını, kendilerinin böyle bir başvuru yapmadığını belirterek sonlandırdıkları konuşma sonrasında telefonlarında gelen 'Başvuru iptali yapmadığınız için ödeme yapmalısınız' mesajıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Telefon dolandırıcıları aradıkları kişilerden para koparmak için akla hayale gelmedik şeyleri denemeye devam ediyor. Dolandırıcıların son hedefi ise iş insanı M.Ç. oldu.

"BAYANLA EŞLEŞTİNİZ, BİN DOLAR ALACAKSINIZ"

İş insanı M.Ç., kendisine bir gün bir telefon geldiğini telefonda bir kadının olduğunu ifade ederek "Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız. Size adres vericem, Bodrum'da o adrese gideceksiniz ama bu bin doları önden kadını koruma amaçlı bize yatıracaksınız" dediğini aktardı.

Show Haber'in haberine göre kendisinin öyle bir ilan başvurusu yapmadığını aktaran iş insanı, görüşmeyi sonlandırınca gelen mesajla şoke oldu. Mesajda başvuru iptali yapmadığı için 12 bin TL para ödemesi yapması isteniyordu.