Ölümcül şaka! 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Samsun'da 17 yaşındaki bir genç kız bir arkadaşının kendisini şaka için tutup baraj gölüne atması sonucunda boğularak hayatını kaybetti.

Korkunç bir şakayla gelen ölüm dün sabah saatlerinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları Serkan A., S.S. ve Y.E.T. ile Altınkaya Baraj Gölü kenarına piknik yapmaya giden R.Ö., iddiaya göre Serkan A. tarafından şaka amacıyla itilerek suya atıldı. Çırpındığı görülen R.Ö., arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.Ö., ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. R.Ö., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serkan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.