Önce arazide, sonra hastanede kavga: 3 ölü, 4 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, arazide, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde yaşanan kavgada ise ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 1’i polis 2 kişi daha yaralandı.



Olay, bugün öğle saatlerinde, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Tarlalarına çalışmaya giden husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, Bilal E. (31), Murat E. (57) ve Fahri Harmancı (43) hayatını kaybetti, Abdullah E. (62) ve Kamil H. ise yaralandı.



Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cesetleri de yapılan incelemenin ardından morga kondu.







HASTANEDE DE KAVGA ÇIKTI; 2 YARALI

Güvenlik güçleri, hem mahallede, hem de yaralıların kaldırıldığı hastanede önlem aldı. Ancak hastanenin acil servisinin girişinde bir süre sonra taraflar arasında kavga çıktı. Yaralıların yakınları birbirine girdi. Çevik Kuvvet polisleri olaylara müdahale etti.



Hastane bahçesinde taraflardan bir kişinin tüfeğini ateşlemesi sonucu saçmaların isabet ettiği 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı. Yaşanan olaylar üzerine önlemler arttırıldı. Hastaneye Özel Harekat polisleri sevk edildi.