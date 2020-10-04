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  4. 04 Ekim 2020 16:28

Önce mahalleyi birbirine kattı sonra hastaneden kaçtı!

Kütahya'da psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi boynuna anten kablosu bağlayıp balkondan atlamak istedi. Polis müdahalesi ile hastaneye götürülen adam bu seferde hastaneden kaçtı.

Önce mahalleyi birbirine kattı sonra hastaneden kaçtı!
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Ali Paşa Mahallesi'nde bir apartmanın 5’inci katında oturan M.E, saat 06.00 sıralarında eline bıçak alıp balkondan atlamak istedi.

Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekipleri daire kapısına çıkarken, itfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açtı.

Eve giren polis ve sağlık ekipleri M.E’yi balkondan içeriye almak için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçakla yanına kimseyi yaklaştırmayan M.E, balkonda bulunan çanak anten kablosunu boynuna dolayarak bir bacağını demir korkuluklardan aşağıya sarkıttı.

Bir süre bu şekilde bekleyen M.E. yarım saatin sonunda sigara istemek için balkon camına yaklaştığı sırada kapıda bekleyen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek kurtarıldı.

HASTANEDEN KAÇTI

Binadan çıkartılan M.E. polis nezaretinde ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Buradan kaçan M.E., polis ekiplerince kaldığı apartmanın alt katında bulunan kafenin tuvaletinde yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

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