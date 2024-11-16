Operatör lavaboya gitti 2 genç feci şekilde hayatını kaybetti

Elazığ'da bir şantiye alanında meydana gelen kazada kepçenin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İki gencin, operatörün lavaboya gitmesi sonrası kepçeye bindiği öğrenildi.

Korkunç olay Elazığ'ın Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı.

Şantiye alanında kullanılan kepçenin devrilmesi sonucu M.A. ve Y.G. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan M.A. (17) ve Y.G. (16) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi.

İHA