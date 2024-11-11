Ormanda 3 kurt öldürülmüş halde bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanda yürüyen bir vatandaş, 100'er metre aralıklarla, silahla vurularak öldürülmüş 3 kurtla karşılaştı.
İnegöl'de Fevziye Mahallesi’ndeki ormanda yürüyüşe çıkan Ömer Cabir, bir kurt ölüsüyle karşılaştı. Yürüyüşe devam eden Cabir, 100’er metre aralıklarla, 2 kurdun daha silahla vurularak öldürüldüğünü gördü. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Cabir, kurtların avcılar tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi.
DHA
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