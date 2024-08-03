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Otobüsün önünü kesip ağabeyine kurşun yağdırdı

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İstanbul Bayrampaşa'da aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan R.T. (40), uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyini direksiyon başındayken silahla vurdu. Saldırgan Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kardeş olan R. T. (43) ile R.T. (40) arasında alacak verecek nedeniyle husumet vardı. Uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabey R.T. otobüsle hareket halindeyken kardeşi R.T. kendi aracıyla otobüsün önünü kesti. Belinden çıkardığı silahı ağabeyine doğrultan R.T. ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağabey R.T.’yi ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan R.T. yoğun bakıma alındı. R.T. ise önce Tekirdağ’a oradan da Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken, yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

 

DHA

Etiketler bayrampaşa otobüs alacak-verecek
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