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Paris'te Türk genci öldürüldü

Paris'te Türk genci öldürüldü
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Paris’te okuldan eve giderken sokakta başından vurulan 19 yaşındaki Türk genci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fransa’nın başkenti Paris’te perşembe günü akşam saatlerinde, güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören A.G., okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kala A.G., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.G.’in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatıldı.

2 kardeşi olan A.G.’in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı, cenazenin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon’a getirileceği öğrenildi.

Etiketler fransa paris Türk genci bıçaklama ölüm
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