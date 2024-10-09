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Pelin'in katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Pelin'in katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
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Manisa'da kayıp olarak aranırken, cansız bedeni Uşak'ta ormanlık alanda bulunan Pelin'in katil zanlısı erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaybolduktan sonra Uşak’ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömülü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin K.’yı öldüren şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül’de kaybolan 21 yaşındaki Pelin K. için ailenin aramaları sonuç vermeyince 26 Eylül günü polise haber verildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde Pelin K.’nın son görüştüğü A.U.'yu (36) takibe aldı. A.U. polis sorgusunda cinayeti itiraf ederek Pelin K.’nın cansız bedenini Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Göleti çevresinde bulunan ormanlık alana gömdüğünü anlattı. Bölgede yapılan araştırmalarda Pelin K.’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Pelin K.’nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülürken cinayeti itiraf eden A.U. mahkemeye çıkarıldı. A.U. mahkemedeki ifadesinde “Pelin ile gezmeye gitmiştik. Arabanın önündeydi. Araba hareket edince Pelin altında kaldı. Öldüğünü anlayınca korktum, gömdüm” dediği öğrenildi.

Evli ve çocuk sahibi olduğu öğrenilen A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler pelin kadın cinayeti kaza ifade katil zanlısı katil zanlısının ifadesi
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