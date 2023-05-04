Peluş ayı içerisinden uyuşturucu çıktı!
Uşak'ta bir eve yapılan baskında peluş ayı oyuncak içerisine gizlenmiş 800 gram metamfetamin bulundu.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda bir eve operasyon düzenlendi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda uyuşturucudan elde edilen 87 bin TL para, 3 hassas terazi ve peluş ayı içerisine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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