Pes artık: ''Polisim'' deyip girdiği evi soydu
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Kayseri'de kendisini polis olarak tanıtıp, arama yapacağı bahanesiyle girdiği evden, para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis olarak tanıtıp, arama yapacağı bahanesiyle girdiği evden para ve ziynet eşyası çalan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A. yakalandı. Yapılan aramalarda tüfek ve 13 fişek ele geçirildi. H.A.'nın girdiği evden aldığı para ve ziynet eşyaları da sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
DHA
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