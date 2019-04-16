Pis röntgenci ! Kadınlar tuvaletinde yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, alışveriş merkezindeki kadınlar tuvaletinde görüntü çekmeye çalışırken yakalanan E.D., tutuklandı.

Olay, geçen hafta, dün ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Gizlice kadınlar tuvaletine giren E.D., gizlendiği kabinden kadınların görüntülerini çekmeye çalıştı. E.D., bu sırada kadınlar tarafından fark edildi. Kaçan E.D., kadınların şikayeti üzerine polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen E.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.