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  4. 16 Nisan 2019 18:34

Pis röntgenci ! Kadınlar tuvaletinde yakalandı

Zonguldak'ta bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde görüntü çekmeye çalışan kişi tutuklandı.

Pis röntgenci ! Kadınlar tuvaletinde yakalandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, alışveriş merkezindeki kadınlar tuvaletinde görüntü çekmeye çalışırken yakalanan E.D., tutuklandı.

Olay, geçen hafta, dün ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Gizlice kadınlar tuvaletine giren E.D., gizlendiği kabinden kadınların görüntülerini çekmeye çalıştı. E.D., bu sırada kadınlar tarafından fark edildi. Kaçan E.D., kadınların şikayeti üzerine polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen E.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

zonguldak , kadınlar tuvaleti
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