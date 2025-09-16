PKK terör örgütüne para yağdıran çetenin elebaşısı bir binbaşı çıktı!

Uyuşturucu baronlarıyla işbirliği içinde olduğu ve eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen binbaşı, yüzbaşı ve astsubayın da aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Türkiye Diyarbakır'dan gelen haberle beyninden vurulmuşa döndü...

Diyarbakır Lice’de uyuşturucu baronlarıyla iş birliği yapıp operasyonları engelledikleri iddiasıyla Binbaşı Ç.S., Yüzbaşı S.O. ve Astsubay H.U.’ın da aralarında olduğu 24 sanık hakkında 20'şer yıl hapis cezası istenen iddianame hazırlandı.

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre iddianamede çürük Ç.S.’nin uyuşturucu baronu Ş.A.’tan 1 milyon dolar, köylülerden 3 milyon lira aldığı; tayini çıkmasına rağmen raporla ilçede kalıp uyuşturucu ekimine göz yumduğu belirtildi.

İddianamede gizli tanıkların Ş.A.’un köylülere “Ç.S.’ın sözü benim sözüm” dediğini, paraların kafelerde teslim edildiğine dair ifadeleri yer aldı.

Yine iddianamede uyuşturucu baronlarından A.K. ile Ç.S.’nin Ankara’da şifreli hesap görüşmeleri yaptığı, S.O.’un A.K.’yla buluşup 6 saat boyunca görüştüğü, A.K.’nın Jandarma Kışlası'na da kayıtsız girip çıktığı bilgisi yer aldı.

Öte yandan dosyada ifade veren uyuşturucu ticareti dosyasının tanığı eski korucu Y.B. (51), iddianamenin kabul edilmesine 5 gün kala 15 yaşındaki bir çocuk tarafından ensesine tek kurşun sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

