  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. PKK terör örgütüne para yağdıran çetenin elebaşısı bir binbaşı çıktı!

PKK terör örgütüne para yağdıran çetenin elebaşısı bir binbaşı çıktı!

PKK terör örgütüne para yağdıran çetenin elebaşısı bir binbaşı çıktı!
Güncelleme:

Uyuşturucu baronlarıyla işbirliği içinde olduğu ve eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen binbaşı, yüzbaşı ve astsubayın da aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Türkiye Diyarbakır'dan gelen haberle beyninden vurulmuşa döndü...

Diyarbakır Lice’de uyuşturucu baronlarıyla iş birliği yapıp operasyonları engelledikleri iddiasıyla Binbaşı Ç.S., Yüzbaşı S.O. ve Astsubay H.U.’ın da aralarında olduğu 24 sanık hakkında 20'şer yıl hapis cezası istenen iddianame hazırlandı.

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre iddianamede çürük Ç.S.’nin uyuşturucu baronu Ş.A.’tan 1 milyon dolar, köylülerden 3 milyon lira aldığı; tayini çıkmasına rağmen raporla ilçede kalıp uyuşturucu ekimine göz yumduğu belirtildi.

İddianamede gizli tanıkların Ş.A.’un köylülere “Ç.S.’ın sözü benim sözüm” dediğini, paraların kafelerde teslim edildiğine dair ifadeleri yer aldı.

Yine iddianamede uyuşturucu baronlarından A.K. ile Ç.S.’nin Ankara’da şifreli hesap görüşmeleri yaptığı, S.O.’un A.K.’yla buluşup 6 saat boyunca görüştüğü, A.K.’nın Jandarma Kışlası'na da kayıtsız girip çıktığı bilgisi yer aldı.

Öte yandan dosyada ifade veren uyuşturucu ticareti dosyasının tanığı eski korucu Y.B. (51), iddianamenin kabul edilmesine 5 gün kala 15 yaşındaki bir çocuk tarafından ensesine tek kurşun sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

 

Sözcü

text-ad
Etiketler binbaşı yüzbaşı astsubay PKK terör terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tepkiler engel olamadı! Antalya Müzesi'nde yıkım başladı! Tepkiler engel olamadı! Antalya Müzesi'nde yıkım başladı! Tepkiler ve RTÜK soruşturması sonrası... Aradığınız Kızılcık Şerbeti'ne ulaşılamıyor! Tepkiler ve RTÜK soruşturması sonrası... Aradığınız Kızılcık Şerbeti'ne ulaşılamıyor! Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu sit alanı cennetine tatil köyü yapılıyor! Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu sit alanı cennetine tatil köyü yapılıyor! Özel okulda akran şiddeti: Kafasına poşet geçirip... Öğrencinin ayağı kırıldı! Özel okulda akran şiddeti: Kafasına poşet geçirip... Öğrencinin ayağı kırıldı! İsrail saldırısını görüntüleyen Filistinli fotoğrafçı ölümden döndü İsrail saldırısını görüntüleyen Filistinli fotoğrafçı ölümden döndü Genç anne, 5 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek katletti Genç anne, 5 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek katletti CHP'li belediyede 3 başkan yardımcısı birden istifa etti CHP'li belediyede 3 başkan yardımcısı birden istifa etti 26 ildeki erken genel seçim anketinin sonuçlarında tüm denklemler değişti! 26 ildeki erken genel seçim anketinin sonuçlarında tüm denklemler değişti! Trabzonspor taraftarı ayaklandı; TFF'ye büyük protesto! Trabzonspor taraftarı ayaklandı; TFF'ye büyük protesto! Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları düşüyor... Kara kış kapıda! Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları düşüyor... Kara kış kapıda!
Otoparkta kız çocuğuna 5 saat boyunca kabusu yaşattı! Otoparkta kız çocuğuna 5 saat boyunca kabusu yaşattı! Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı! Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı!