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  4. PKK'ya çok ağır darbe! Üst düzey terörist öldürüldü

PKK'ya çok ağır darbe! Üst düzey terörist öldürüldü

MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Etiketler pkk terör terörist tsk mit gara ırak
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