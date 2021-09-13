PKK'ya çok ağır darbe! Üst düzey terörist öldürüldü
MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.
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