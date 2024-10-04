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  4. Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı

Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı

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Tekirdağ'da ev eşyası satan mağazada çalışan E.U.. (33), birlikte çay içen platonik aşk beslediği F.Ö ile B.P.'yi tabancayla vurdu. B.P. yaşamını yitirirken, olayın ardından mağazaya dönen E.U., 2 iş arkadaşını daha yaraladı. E.U.'nun teslim olurken yere attığı tabancanın ateş almasıyla da 1 polis memuru ayağından yaralandı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Ev eşyası satan bir mağazada çalışan E.U., iddiaya göre, aynı mağazada çalıştığı ve platonik aşk beslediği F.Ö.'yü iş yeri yakınlarındaki bir çay ocağı önünde arkadaşı B.P. ile otururken gördü. E.U., taburede oturup çay içen F.Ö. ile B.P.'in yanlarına giderek üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ateş etti. F.Ö. ile P., vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. E.U., elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurarak yaraladı. E.U., daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binerek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri B.P.'nin başına isabet edenle kurşunla öldüğünü tespit etti. Yaralılar, F.Ö., N.Ç.K. ve S.D., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.Ö.'nün ameliyatı alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da ev eşyası satan mağazada çalışan E.U.. (33), birlikte çay içen platonik aşk beslediği F.Ö ile B.P.'yi tabancayla vurdu. B.P. yaşamını yitirirken, olayın ardından mağazaya dönen E.U., 2 iş arkadaşını daha yaraladı. E.U.'nun teslim olurken yere attığı tabancanın ateş almasıyla da 1 polis memuru ayağından yaralandı.

POLİSİ DE YARALADI

Polis ekipleri kaçan E.U.'yu yakalamak için kapsamlı operasyon başlattı. Ekipler, çevre yolunda E.U.'nun kullandığı aracı durdurup, üzerindeki tabancayı atmasını istedi. İddiaya göre, E.U.'nun, yere attığı tabancanın ateş alması sonucu polis memuru ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Durumu hafif olan polis memuru da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan E.U. ise emniyete götürüldü

DHA

Etiketler  Tekirdağ ev eşyası mağaza polis
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