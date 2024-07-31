Polis memuru annesi ile 2 akrabasını öldürmüştü... Olayın perde arkası ortaya çıktı

Malatya'da, polis memuru M.B.'nin annesi ve 2 akrabasını arsa anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Babasının işlettiği markete giden polis memuru M.B., yandaki kendilerine ait arsayı kiralayarak açtığı prefabrik dükkanda şarküteri işleten akrabaları Ş.Ç.'dan alanı boşaltmasını istedi. Bu sırada B. ile Ç.'nin yakınları da yanlarına geldi. Ş.Ç., kiraladığı arsaya iş yeri kurduğunu ve masraf ettiğini bu nedenle boşaltmayacağını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada M.B., yanındaki çantadan beylik tabancasını çıkarıp, peş peşe ateş etti. Kurşunlar, bu sırada kendisine engel olmak isteyen annesi G.B., Ş.Ç., oğlu A.Ç., R.Ç. ve K.Ç.’ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan G.B. ile Ş.Ç. ve oğlu A.Ç. kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün gece saatlerinde yakınları tarafından toprağa verildi. Tedavisi süren yaralılardan R.Ç.'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

POLİS MEMURUNUN SORGUSU SÜRÜYOR

Olayın ardından meslektaşlarına teslim olan polis memuru M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. B.'nin ilk ifadesinde arsayı boşaltması için anne tarafından akrabası olan Ş.Ç. ile görüştüklerini belirterek, "Depremin ardından bize ait arsaya babam market açtı. Daha sonra anne tarafından akrabamız olan Ş.Ç., şarküteri işi yapmak istediğini söyleyerek, marketin yanındaki alanı kiralamamızı istedi. Biz de kendisine arsaya ev veya iş yeri yapacağımızı, o zamana kadar kalabileceğini söyledik. Arsamızın bulunduğu alana ev yapma kararı aldık ve kendisinden alanı boşaltmasını istedik. Birkaç kez söyledik ama boşaltmaya yanaşmadı. Dün kendisiyle konuştum ve bana masraf yaptığını söyleyince, daha önceki konuşmaları hatırlattım. Konuşma sırasında hakaretler edince dayanamadım ve kendimi kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

DHA