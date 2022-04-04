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Polis memuru, meslektaşını şehit etti

Polis memuru, meslektaşını şehit etti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Ö.K.'nin (38) temizlediği beylik tabancası ateş aldı. Ö.K.'nin silahından çıkan kurşun, aynı odadaki 28 yıllık polis memuru meslektaşı A.B.'in sol kasığına isabet etti.

Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası A.B., Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.B., burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.B. için bugün saat 10.00'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği bildirildi. 

 

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