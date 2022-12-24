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''Polisim'' dedi 700 bin TL dolandırdı

''Polisim'' dedi 700 bin TL dolandırdı
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Kastamonu'da telefonla aradıkları çifti kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 700 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu’nun Candaroğuları Mahallesinde ikamet eden Şerafettin ile eşi Sultan T'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, çiftin adlarının hırsızlık soruşturmasında geçtiğini, bu kapsamda evlerinde arama yapacaklarını söyledi.

Bir süre sonra çiftin evine gidip yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile dövizi alan zanlı, bunları çalınanlarla karşılaştırıp geri getireceklerini söyleyerek ayrıldı.

Çiftin durumu bildirmesi üzerine eve gelen çocukları, anne ve babalarının dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, çiftin ifadesini aldıktan sonra şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili 5 zanlı, teknik takip yürüten Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu dolandırdıkları ziynet eşyası ve parayla Aksaray'da yakalandı.

Şüpheliler, Kastamonu'ya getirildi.

Etiketler gözaltı telefon dolandırıcısı dolandırıcı
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