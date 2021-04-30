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  4. Polisin kafeyi bastığını görünce bakın ne yaptılar!

Polisin kafeyi bastığını görünce bakın ne yaptılar!

Trabzon'da kısıtlamada açık olan kafeye gerçekleşen polis baskını sonrası içeride bulunanlar balkondan kaçmaya çalıştı.

Kemerkaya Mahallesi'nde salgın tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri alıp, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği kafeye, ihbar üzerine dün polis ekipleri geldi. Polisin geldiğini gören bir grup genç, kafenin arka sokağa bakan balkonundan yan binada balkona geçerek kaçmaya çalıştı. Kafedeki gençlerin balkondan balkona kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafedeki gençlerin, sırayla balkondan kaçma anları görülürken, bir kişinin de "Çekmeyin, sakın yayınlamayın" dediği duyuluyor.

Bu arada kimlikleri tespit edilen 7 kişiye salgın tedbirleri ihlalden toplam 22 bin lira cezai işlem uygulandı.

Etiketler polis baskın kafe
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