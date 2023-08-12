Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: ''3 yıl önceki depremin artçısı!''

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin 2020 yılında İzmir'i sarsan depremin artçısı olduğunu açıkladı.

AFAD’ın açıkladığı verilere göre, İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından, "Gerginlik boşalıyor. Sakıncalı bir durum yok" yorumunda bulundu.

AFAD, 07.25’te derinliği 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'deki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "Kuşadası Körfezi'nde M3.9'luk depremcik, 2020 Sisam depreminin artçısıdır. Gerginlik boşalıyor. Sakıncalı bir durum yok" dedi.