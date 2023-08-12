  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: ''3 yıl önceki depremin artçısı!''

Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: ''3 yıl önceki depremin artçısı!''

Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: ''3 yıl önceki depremin artçısı!''
Güncelleme:

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin 2020 yılında İzmir'i sarsan depremin artçısı olduğunu açıkladı.

AFAD’ın açıkladığı verilere göre, İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından, "Gerginlik boşalıyor. Sakıncalı bir durum yok" yorumunda bulundu.

AFAD, 07.25’te derinliği 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'deki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "Kuşadası Körfezi'nde M3.9'luk depremcik, 2020 Sisam depreminin artçısıdır. Gerginlik boşalıyor. Sakıncalı bir durum yok" dedi.

 

Etiketler Prof. Dr. Ahmet Ercan ahmet ercan deprem artçı izmir depremi izmir'de deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Alpay Özalan'ın istifa eden danışmanından olay sözler
Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu
Bunaltıcı sıcaklar geri dönüyor... Meteoroloji'den kritik uyarı!
SGK duyurdu: Yapılandırma affına da af geldi!
Başkent Ankara'ya meteor yağdı... Perseid meteor yağmuru böyle görüntülendi
Erdoğan 21 AK Partili İl Başkanı'nı görevden aldı
Gece yarısı korku dolu anlar: 5 katlı apartman alev topuna döndü
Eski sevgilisinin yeni sevgilisi ile görünce... Akıl almaz kıskançlık dehşeti!
Pes! Muhalefetin ''mazeret'' listesi ortaya çıktı
Bir Avrupa ülkesine daha sıçradı! Eris varyantı yayılıyor!