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Prof. Dr. Naci Görür deprem fayı üzerindeki şehirleri tek tek açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür deprem fayı üzerindeki şehirleri tek tek açıkladı
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Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip 60 bine yakın canı yitirmemize yol açan asrın felaketinden 1,5 yıl önce bölgeyi uyaran Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda bu sefer de 7 ve üzeri deprem üretebilecek fay hatlarının üzerindeki illerimizi tek tek saydı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün deprem konusunda uyarılarda bulunduğu bir video gündeme geldi. Hangi şehirlerin fay üzerine kurulu olduğunu tek tek sayan Görür, bu fayların 7 üzerinde deprem yaratabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Katıldığı programda "Hangi iller fay hattı üzerinde?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür şunları söyledi:

"Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari fay üzerinde yaşıyorlar, içinden geçiyor, direkt fayın üzerinde yaşıyorlar. Bunların altındaki fayların gücü fazla ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturabilecek büyüklükleri ve kapasiteleri var.

Dünyanın birçok yerinde, ileri memleketlerde fayın üzerinde yapılaşmaya müsaade edilmez. Orası yüzde 100 işin bittiği, en tehlikeli, yıkımın olduğu yerdir."

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