Roketsan mühendisinin sır ölümünde yeni ayrıntılar

Evinde cansız bedeni bulunan Roketsan mühendisinin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Son dönemde borsada yoğun işlemler yapan genç mühendisin borsa işlemleri incelemeye alındı.

Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan Y.S.Y., evinde ölü bulundu.

Olay 3 Ocak günü Ankara’da yaşandı.

Y.’den haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Y.’in cansız bedeni ile karşılaştı.

Genç mühendisin kimyasal bir karışım içerek yaşamına son verdiği, bu maddenin de sodyum nitrat olduğu iddia edildi.

KAPIYI İÇERİDEN KİLİTLEMİŞ

Roketsan’da görevli mühendisin ölümüne geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Dosyayı hem cinayet masası hem de siber polisler inceliyor.

Sabah’ın haberine göre, cinayet büro polisleri, mühendisin evinde yaptıkları incelemede, kapının içeriden kilitli olduğu belirledi.

ARALIK AYINDA SODYUM NİTRAT ALMIŞ

Siber polisler ise genç mühendisin telefonunu mercek altına aldı.

Y.’nin cep telefonu ile yaptığı son görüşmeler ve internetteki arama geçmişi incelendi.

Mühendisin, aralık ayında internetten kendi kredi kartıyla sodyum nitrat aldığı belirlendi.

Evde hırsızlık belirtisiz gözlemlenmezken, intihar notuna da rastlanılmadı.

BORSA İŞLEMLERİ İNCELEME ALTINDA

Ekipler, Y.'nin son dönemde borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığını da saptadı.

Y.’nin hangi aracı kurum veya bankadan en son hangi hisse senetleriyle işlem yaptığı da incelemeye alındı.

Sabah Gazetesi