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Rusya'da yakalanan Daltonlar çetesi lideri için harekete geçildi

Rusya'da yakalanan Daltonlar çetesi lideri için harekete geçildi
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Türkiye'de son zamanlarda birçok silahlı saldırı eylemlerinin arkasındaki suç örgütü Daltonlar çetesinin Rusya'da yakalanan elebaşısının Türkiye'ye iadesi için yasal süreç başlatıldı.

Türkiye'nin son zamanlarda en çok konuştuğu konulardan biri de Daltonlar suç örgütü oldu. Son zamanlarda gerçekleştirilen bazı eylemlerde çetenin adı sıkça geçerken firari lider "Can Dalton" kod adlı B.G. hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranan B.G. Rusya'nın başkenti Moskova'da yakalandıktan sonra tutuklandı. Bunun üzerine Türk makamları da harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hakkında iddianame düzenlenen B.G.'in iadesiyle ilgili Rusya Yetkili Adli Makamları'na B.G. hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarını içeren yazı gönderildi.

B.G.'in Türkiye Cumhuriyeti'ne iadesi istendi. "Birden Fazla Kişiyle Birlikte, Silahla ve Örgütün Oluşturduğu Korkutucu Güçten Yararlanılarak ve Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Amacıyla İştirak Halinde Yağmaya Teşebbüs, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Silahla Birden Fazla Kişiyle Birlikte Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçları kapsamında hazırlanan iddianamede suç örgütünün lideri B.G. için 32 yıl hapis cezası istendi.

Sabah'ın haberine göre iddianamede; B.G.'in bir başka suç örgütü lideri olan, önceleri birlikte faaliyetler yürüttüğü, ardından ise ters düşerek husumetli duruma düştüğü iddia edilen Barış Boyun ile geçmişi ve ilişkisine dair detaylar da aktarıldı. Son olarak İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu, örgütün lideri olduğu, hakkında dava açıldığı, B.G.'in o dönem (2022) örgütte "Yönetici" konumunda olduğu ve B.G.'in Barış Boyun'un adını kullanarak ve korkutucu gücünden faydalanarak talimatlarını örgütün üyelerine aktardığı ve gerçekleşmesini sağladığı vurgulandı. Suç örgütünün amacının; ticaretle uğraşan ve iş insanı olan belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğunun altı çizildi. Önce tehdit ettikleri iş yerleri ve varlıklı insanlardan ikişer milyon lira haraç isteyen, para vermeyen kişilerin iş yerlerini ve araçlarını motosikletli silahlı saldırılara kurşunlayan, bu şekilde çok sayıda suça karışan ve mağdurlara ticari olarak zarar vermeyi hedefleyen suç örgütünün amacının haksız kazanç sağlamak olduğu belirtildi.

 

 

 

Sabah Gazetesi

Etiketler daltınlar çete lideri iade Can Dalton
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