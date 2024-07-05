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  4. Sağanak yağışların vurduğu Bursa'da suların içinden ceset çıktı

Sağanak yağışların vurduğu Bursa'da suların içinden ceset çıktı

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Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu.

Bursa’da 2 saat etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Osmangazi ilçesinden geçen Nilüfer deresinin suları yükseldi. Yükselen sularda kimliği belirsiz bir erkek cesedini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bir süre suda sürüklenen ceset, kıyıya vurdu. Ekipler cesedi sudan çıkarmak için çalışma başlattı.

İHA

Etiketler bursa ceset sel sağanak sağanak yağışlar dere
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