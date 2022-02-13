Sağlık çalışanlarına şimdi de el kaldırsınlar da görelim

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı'nın toplantısından sonra çalışmalar başladı. Hastane magandaları hapse girecek!

Sağlıkta son günlerde artan şiddet olaylarına karşı Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda yeni kanuni düzenleme hazırlanıyor. Sağlıkta şiddet konusundaki hapis cezalarının paraya çevrilmesinin önüne geçecek şekilde düzenleme yapılacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre mevcut düzenlemede, sağlık personelini kasten yaralama suçunun 3 yıla kadar cezası bulunuyor. Fakat iyi hâl ve infaz rejimi uygulaması gibi faktörlerle failler en fazla 6 ay hapis cezası alıyor ve bu ceza, para cezasına çevrilebiliyor.

Yeni yapılacak düzenlemeyle şiddet uygulayanlara verilen cezanın paraya çevrilmesinin önüne geçilmesi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulamasına son verilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca doktor hatalarını gerekçe göstererek son dönemde artan tazminat davalarına da çözüm getiriliyor. Hâkim ve savcıların verdikleri kararlar sebebiyle sadece devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesine benzer bir uygulama doktorlar için de getirilecek. Doktor hatası iddiasıyla açılacak tazminat davalarının ‘Kesin Adli Tıp Raporu’ şartına bağlanması da tartışılan formüller arasında.

Türkiye Gazetesi