Sahilden yükselen çığlığı duyan koştu! Ölümden döndü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize giren bir kişi akıntıya kapılınca Karasu ilçesi açıklarına kadar geldi. Yüzmekten bitkin düşünce bağırarak yardım isteyen vatandaşın imdadına çevredekiler koştu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Kale mevkiinde denize girerek açılan Erol T., akıntıya kapıldı. Kocaali ilçesinin yanında bulunan Karasu ilçesi açıklarına kadar gelen, karanlıkta yönüne şaşıran ve yüzmekten bitkin düşen Erol T., bağırarak yardım istedi.

SAHİLDEKİLER SESİNİ DUYDU

Gece sahilde bulunan vatandaşlar Erol T.’nın sesini duyarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine cankurtaranlar jet ski ile denize açıldı. Cankurtaranlar, Erol T.’nın sesinin geldiği yöne doğru yöneldi. Yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulunan Erol T. jet ski'ye alınarak sahile çıkarıldı. Saatlerce denizde kalan Erol T. kıyıya çıktığında durumunun iyi olduğunu belirterek, “Gücüm bitti. Karayı kaybetmişim” dedi.

"'İMDAT' DİYE SES GELİYORDU"

Sahildekiler denizde bulunan bir kişinin sesini duyduklarını belirterek, “İmdat imdat kurtarın beni diye ses geliyordu. Işık tuttuk ama hiçbir şekilde göremedik. Sonra cankurtaranlar geldi kurtardı.” dedi.

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Sahile gelen 112 Acil ekibi, Erol T.’yı sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Erol T. haber verilmesi üzerine gelen yakınlarına tarafından alınarak evine götürüldü.