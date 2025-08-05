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Sahte diploma skandalında saç baş yolduran iddia: ''Torbacıyı narkotik başkomiseri yaptılar''

Sahte diploma skandalında saç baş yolduran iddia: ''Torbacıyı narkotik başkomiseri yaptılar''
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Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalında ortaokul mezunu olan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen bir uyuşturucu satıcısının başkomiser kimliğiyle e-imzalar topladığı ve örgüt liderinin daha önce HSYK sınavına bile joker eleman soktuğu ortaya çıktı.

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran ve kamuoyunda "sahte diploma çetesi" olarak bilinen yapının örgüt şeması, yürütülen soruşturma kapsamında gün yüzüne çıkmaya başladı. Ankara merkezli Tuzem Akademi adlı sertifika eğitimleri veren bir kuruluşun da çetenin faaliyetlerinde kilit rol oynadığı belirlendi.

Sözcü'nün haberine göre, çetenin varlığı, örgüt lideri olduğu öne sürülen Z.K.'nun elemanlarından M.Y.'ın savcılık ifadesiyle ortaya çıktı. M.Y.'ın ifadesine göre, Ulus'taki bir akademi çetenin adeta "akademisi" olarak kullanılıyordu. M.Y., burayı "çok lüks bir şekilde döşenmiş konak şeklinde yapılmış, içerisinde sunucu odalarından toplantı salonlarına kadar her türlü detayın düşünüldüğü" bir merkez olarak tanımladı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan akademinin sahibi Z.K., çeteyle olan ilişkisini doğrulayan bilgiler verdi. Z.K., çetenin bilgisayar kayıtlarını silme ve yazılım işlerini yürüten G.G.'in, iş yerine kendi bilgisayarlarını ve yazıcılarını getirerek alt katta özel bir çalışma alanı kurduğunu belirtti.

 ORTAOKUL MEZUNU 'TORBACI'DAN BAŞKOMİSER KİMLİĞİ

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in Onlar TV Youtube kanalındaki canlı yayında paylaştığı bilgilere göre, itirafçı sanık M.Y.'ın kimliği ise şok etkisi yarattı.

29 yaşında, ortaokul mezunu ve Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir torbacı olan M.Y.'ın, sahte kimlikler aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda görevli bir başkomiserin e-imzasını çıkarttığı ortaya çıktı.

Kendisini lise mezunu yapan M.Y.'ın elinde, YÖK, MEB, Ege Üniversitesi ve Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü gibi birçok üst düzey kurumdan ismin e-imzası bulunuyordu.

Örgüt lideri Z.K.'nun ifadesinde, geçmişteki faaliyetlerine dair çarpıcı itiraflar yer aldı. Z.K., 2010-2016 yılları arasında KPSS çetesi kapsamında yargılandığını ve KPSS, ALES, YDS, ÖSS gibi sınavların yanı sıra HSYK sınavında da joker eleman sokma iddialarıyla hakkında işlem yapıldığını kabul etti. Z.K.'nun, resmi belgede sahtecilikten yargılandığı bir dosyada suçlarını kabul etmesine rağmen beraat ettiği bilgisi de kamuoyuna yansıdı.

Gazeteci Murat Ağırel, çetenin sınav sistemindeki manipülasyonlarını da gözler önüne serdi. Ağırel, çetenin ehliyet sınavından 8 puan alan bir kişinin notunu 70'e yükselttiğini belirterek, yapılan sahteciliğin boyutlarına dikkat çekti.

 

Sözcü

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Etiketler torbacı başkomiser başkomiser kimliği skandal diploma
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