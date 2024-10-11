Sahte içki kabusu geri döndü: 2 ölü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir tekel bayide satılan içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde 6 kişi farklı tarihlerde aynı tekel bayinden alışverişi yaptı. Aldıkları içkileri tüketen ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Engin T. ve Halim F. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan T., Semih K., Yemliha K. ve Serdar Ş.'nin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan ölümlerin ardından polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi Anıl A.ve Özgür T., 'Taksitle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA