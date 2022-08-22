Sahte içki yine can aldı! Bir ilde 4'üncü ölüm
Van'da, sahte içki içtikten sonra fenalaşıp, hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Kentte sahte alkolden ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi.
Sahte içki nedeniyle fenalaşıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişiden 2'si, dün hayatını kaybetti. Tedaviye alınan 6 kişiden 2'si ise bugün yaşamını yitirdi. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı, 4'e yükselmiş oldu. Diğer 4 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, sahte içkilerin kente 3 gün önce getirilen malzemelerden hazırlandığını belirlemişti. Ekipler, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol