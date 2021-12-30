Sahte içkide 5 gözaltı daha

Mersin'in Tarsus ilçesinde sahte içki ürettiği belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Tarsus ilçesine bağlı Aliağa ve Yenice mahallelerinde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 66 litre sahte içki, 190 litre etil alkol ve 4 litre anason kiti ele geçirildi. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.