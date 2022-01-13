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Sahte içkiden bir ölüm daha

Sahte içkiden bir ölüm daha

Türkiye'de sahte içki kaynaklı ölümlerin ardı arkası kesilmiyor. Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'da yaşayan T.Ş. (62), evde gece saatlerinde alkol aldıktan sonra kardeşi N.Ş. tarafından yatağına götürüldü.

Sabah kalktığında T.Ş'yi hareketsiz bulan N.Ş, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, T.Ş'nin yanında içki şişeleri buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, T.Ş'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.

T.Ş'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA

Etiketler samsun sahte içki
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